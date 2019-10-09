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9 октября • обновлено в 18:53
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В ЕС выделили миллионы евро на дружбу с Россией

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В Евросоюзе приняли решение об укреплении сотрудничества с Россией в рамках "Северного измерения". Деньги на данную программу заложены решением Еврокомиссии на 2019-20 годы, передает RT.

"Активизация сотрудничества в рамках "Северного измерения" открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)", – говорится в документе Еврокомиссии.

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В решении ЕК сказано, что необходимо вести диалог с РФ и Беларусью по теме экологического направления. Также выделены приоритеты в работе по сокращению распространения инфекционных заболеваний, меры по борьбе со злоупотреблением табаком, алкоголем и наркотиками.

Партнерство в сфере культуры, в частности, предполагает развитие туризма, молодежных обменов, улучшение условий деятельности индустрии культуры и творчества.

"Северное измерение" – это совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии по развитию сотрудничества. На гранты, направленные на совместную работу с Россией, ЕС намерен выделить более 4 млн евро в 2019-20 годах.

Евросоюз

Евросоюз

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе выразили мощную поддержку в борьбе с Россией.

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Европейская Комиссия Европейский Союз Новости России
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Журба Валентина
Журба Валентина
когда-то Запад начал активно дружить с СССР, и начали, когда просчитали. что империя развалится через несколько лет
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Люди чувствуют СИЛУ, а европейцы, любящие еще и деньги считать, после ослабления давления сшп делают разумный выбор - зачем защищать интересы "заокеанских партнеров", если живые деньги есть ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС и не нужно кормить никаких 30 млн. одичавших и тупых подонков!
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Изоляция она такая
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