В ЕС выделили миллионы евро на дружбу с Россией

В Евросоюзе приняли решение об укреплении сотрудничества с Россией в рамках "Северного измерения". Деньги на данную программу заложены решением Еврокомиссии на 2019-20 годы, передает RT.

"Активизация сотрудничества в рамках "Северного измерения" открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)", – говорится в документе Еврокомиссии.

В решении ЕК сказано, что необходимо вести диалог с РФ и Беларусью по теме экологического направления. Также выделены приоритеты в работе по сокращению распространения инфекционных заболеваний, меры по борьбе со злоупотреблением табаком, алкоголем и наркотиками.

Партнерство в сфере культуры, в частности, предполагает развитие туризма, молодежных обменов, улучшение условий деятельности индустрии культуры и творчества.

"Северное измерение" – это совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии по развитию сотрудничества. На гранты, направленные на совместную работу с Россией, ЕС намерен выделить более 4 млн евро в 2019-20 годах.

Евросоюз

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе выразили мощную поддержку в борьбе с Россией.

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