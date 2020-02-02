В ЕС ввели новые правила для получения визы: подробности

Со 2 февраля вступили в силу новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны Европейского Союза.

Они в частности касаются 105 третьих стран. Об этом со ссылкой на сайт Еврокомиссии сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что отныне граждане стран, которым нужны визы для въезда в ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, смогут подавать заявку за 6 месяцев (а не три, как было до этого) и не позднее 15 суток до даты начала путешествия.

В ЕС изменились правила получения виз

Кроме этого, заполнить и подписать заявку на получение визы можно в электронной форме. Лично заявителю необходимо будет только подавать документы на визы в консульстве или визовом бюро. В частности, в случае, когда надо получить его отпечатки пальцев, а это каждые 59 месяцев.

Также вводится гармонизированный подход к мультивизе – для тех, кто часто путешествует и имеет положительную визовую историю.

Отметим, что согласно новым правилам, увеличивается и стоимость консульского сбора – с 60 до 80 евро. При этом обновленный кодекс предусматривает пересмотр размера визового сбора каждые три года.

Хотя для граждан стран, которые имеют с ЕС соглашение об упрощенной выдаче виз, этот сбор и в дальнейшем составит 35 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2021 украинцы будут путешествовать в страны Европейского Союза по новым правилам. Хотя безвизовый режим не отменяется, но для того, чтобы въехать в Шенгенскую зону, придется пройти дополнительную платную проверку.

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