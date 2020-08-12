В ЕС собирают срочную конференцию по Беларуси

Марина Лисничук Мир 11:15, 12.08.2020 Обновлено: 11:34, 12.08.2020

Руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза соберутся на чрезвычайном совещании по поводу ситуации в Беларуси.

Оно пройдет в пятницу, 14 августа, в режиме видеоконференции. Об этом, в частности, сообщает пресс-служба МИД Польши в Twitter.

Отмечается, что главной темой заседания станут именно масштабные протесты в Беларуси, которые всколыхнули страну после президентских выборов 9 августа.

В то же время стороны также планируют обсудить ситуации в Турции, Венесуэле и Ливане.

Скриншот сообщения
(Twitter Ministry of Foreign Affairs)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС официально заявили, что выборы президента Беларуси не были свободными и справедливыми, а относительно ответственных за полицейское насилие на протестах могут ввести санкции.

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