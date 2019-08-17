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В ЕС разгорелся скандал из-за войны на Донбассе: что произошло

6.1т Читать материал на украинском

Будущего посла ЕС в Украине Матти Маасикаса удивили слова эстонского политолога Кристи Райк о войне на Донбассе.

В частности его возмутил текст Райк для колонки для финского издания Kaleva, что "в Украине политика ЕС противостояла российской геополитике, вызвав более 5 лет войны".

"Согласно геополитическим доктринам, ЕС не должен был осуществлять свое влияние на Украину, поскольку он не имеет ни способности, ни воли защищать свои интересы там силой. Самоопределеннная цель европейской интеграции Украины является вторичным вопросом с геополитической точки зрения", – считает Райк.

Матти Маасикас

Матти Маасикас

eurointegration.com.ua

Маасикас потребовал от Райк, которая является директором Эстонского института внешней политики в Таллинне, разъяснений.

Он в своем Twitter написал следующее: "Видимо, моих знаний финского недостаточно: кто/что именно вызвало войну в Украине?".

Как сообщал OBOZREVATEL, Матти Маасикас в августе возглавит дипломатическое представительство Евросоюза в Украине. Он сменит на этом посту француза Хьюга Мингарелли, который возглавил представительство ЕС в Киеве в 2016 году в рамках плановой ротации.

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Место
Украина
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну, есть и среди эстонцев здравомыслящие люди. Конечно, достаточно было сказать Украине: "Так, разберитесь сперва с Россией, у вас там много незакрытых дел и вопросов, чтобы не было у нас тут никаких конфликтов", и все.
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