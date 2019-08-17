В ЕС разгорелся скандал из-за войны на Донбассе: что произошло

Будущего посла ЕС в Украине Матти Маасикаса удивили слова эстонского политолога Кристи Райк о войне на Донбассе.

В частности его возмутил текст Райк для колонки для финского издания Kaleva, что "в Украине политика ЕС противостояла российской геополитике, вызвав более 5 лет войны".

"Согласно геополитическим доктринам, ЕС не должен был осуществлять свое влияние на Украину, поскольку он не имеет ни способности, ни воли защищать свои интересы там силой. Самоопределеннная цель европейской интеграции Украины является вторичным вопросом с геополитической точки зрения", – считает Райк.

Матти Маасикас eurointegration.com.ua

Маасикас потребовал от Райк, которая является директором Эстонского института внешней политики в Таллинне, разъяснений.

Он в своем Twitter написал следующее: "Видимо, моих знаний финского недостаточно: кто/что именно вызвало войну в Украине?".

Suomentaitoni eivät ilmeisesti riittää: kuka/mikä oikein aiheutti Ukrainan sodan?



“Euroopassa tämä on näkynyt kaikkein vahvimmin Ukrainassa, jossa EU:n laajeneva sääntöpolitiikka törmäsi rajusti Venäjän geopolitiikkaan aiheuttaen jo yli viisi vuotta jatkuneen sodan.” https://t.co/qlWfkJaVZC — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) August 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Матти Маасикас в августе возглавит дипломатическое представительство Евросоюза в Украине. Он сменит на этом посту француза Хьюга Мингарелли, который возглавил представительство ЕС в Киеве в 2016 году в рамках плановой ротации.

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