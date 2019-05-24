В ЕС проходят выборы в Европарламент: кто борется и какие шансы у "друзей Путина"

В Евросоюзе стартовали выборы в Европарламент (ЕП). В частности в четверг, 23 мая, открылись первые избирательные участки – в Великобритании и Нидерландах. 24 мая голосуют Чехия и Ирландия. В субботу, 25 мая, к ним присоединятся Мальта, Латвия, Словакия. Остальные страны сделают свой выбор в воскресенье.

В целом право голоса на выборах в Европарламент в 28 странах-членах ЕС имеют 427 млн человек, сообщает DW. На выборах должны избрать 751 евродепутата. По каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в ЕС. Больше всего их у Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, например Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов. Первые результаты будут известны уже в воскресенье, 26 мая.

Это девятые выборы в ЕП с момента их введения в 1979 году, и явка избирателей каждый раз падала, достигнув 43% в 2014 году.

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Выборы в Европарламент-2019 "ЗН"

Кто борется

Европейская народная партия – самая большая партия в Европейском парламенте. Основу составляют немецкий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (Ангела Меркель). Также значительную часть составляют партийцы французской Республиканской партии (Николя Саркози), испанской Народной партии (Мариано Рахой), итальянской "Вперед, Италия" (Сильвио Берлускони) и польской "Гражданской платформы" (Дональд Туск, Гжегож Схетына).

Именно этой политической силе социологи пророчат победу, передает ТСН. Единственное, о чем спорят – это количество мандатов.

Прогрессивный альянс социалистов и демократов – основной партнер Европейской народной партии. Позиционируют себя как социал-демократы. Ее основу составляют немецкая Социал-демократическая партия (Мартин Шульц), итальянская Демократическая партия (Маттео Ренци), испанская Социалистическая партия (Педро Санчес), французская Социалистическая партия (Франсуа Олланд, Бенуа Амон) и британская Лейбористская партия (Джереми Корбин). Лидер – Франс Тиммерманс.

"24"

Альянс либералов и демократов за Европу – очередная проевропейская и либеральная партия. Здесь главными партиями является чешская ANO (Андрей Бабиш), испанские сепаратистские партии, в частности каталонские и страны Басков, бельгийское "Реформаторское движение" (Шарль Мишель). Также на этих выборах вместе с Альянсом идет и партия президента Франции Эммануэля Макрона En Marche.

Европейские консерваторы и реформисты – крупнейшая евроскептическая партия в Европарламенте. Преимущественно исповедует идеи консерватизма. Самыми известными партиями в ней являются британская Консервативная партия (Тереза Мэй) и польская "Право и справедливость" (Ярослав Качиньский).

Европейский альянс людей и наций Сальвини – еще одна евроскептическая партия, которая была создана именно накануне нынешних выборов в Европарламент. Она является ультраправой, популистской и националистической. Образовал ее и возглавляет лидер итальянского "Движения пяти звезд" Маттео Сальвини.

Европейское объединение левых – левая, социалистическая, евроскептическая партия. Фактически является объединением почти всех левых партий стран-членов ЕС. Мощнейшими партиями этого объединения является чешская Коммунистическая партия (Филипп Войтех), ирландская "Шинн Фейн" (Джерри Адамс), испанская "Подемос" (Пабло Иглесиас) и португальское объединение трех коммунистических партий "Коалиция демократического единства" (Жеронимо де Соуза).

Зеленые — Европейский свободный альянс – объединение зеленых партий стран-членов ЕС, которые в основном борются за экологические проблемы. Здесь главными выступают немецкая Зеленая партия (Аналена Баербок) и французская Экологическая зеленая партия (Давид Корман).

Что с "друзьями Путина"

В ходе этих выборов, как никогда, становится актуальной ситуация, когда евроскептики начинают набирать популярность и укреплять свои позиции.

По всему континенту национальные лидеры пытаются мобилизовать своих сторонников, чтобы противостоять популистскому всплеску. Однако, согласно прогнозам, правые популисты продвинутся достаточно серьезно, пишет "Европравда".

Однако подъем евроскептиков, как ожидается, не охватит весь блок, а избиратели в Испании, Ирландии и странах Балтии продемонстрируют твердую поддержку ЕС.

Напомним: ранее OBOZREVATEL разобрался, как проходят выборы в Германии и почему это важно для Украины.

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