В ЕС признали Лукашенко незаконным президентом Беларуси

Юрий Сергиенко Мир 17:19, 21.09.2020 Обновлено: 17:52, 21.09.2020

Министры иностранных дел Европейского Союза считают Александра Лукашенко незаконно избранным президентом и призвали провести новые выборы.

С таким заявлением выступил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 сентября по итогам встречи с главами МИД.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что министры поддержали призыв провести новые выборы в стране под эгидой ОБСЕ.

При этом Боррель подчеркнул, что в ЕС не намерены вмешиваться в дела Беларуси и настаивают на необходимости национального диалога.

Касательно санкций, то на встрече не удалось прийти к единому решению.

"Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств в Европейском совете позднее на этой неделе", – пояснил высокий представитель ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент Литвы принял резолюцию, в которой Светлану Тихановскую признали избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко – незаконным главой государства.

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