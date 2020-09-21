В ЕС признали Лукашенко незаконным президентом Беларуси

Главы МИД ЕС призвали провести перевыборы в Беларуси
При этом в Евросоюзе не пришли к единому решению по поводу санкций
Вопрос ограничительных мер должны рассмотреть в Евросовете
Министры иностранных дел Европейского Союза считают Александра Лукашенко незаконно избранным президентом и призвали провести новые выборы.
С таким заявлением выступил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 21 сентября по итогам встречи с главами МИД.
"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что министры поддержали призыв провести новые выборы в стране под эгидой ОБСЕ.
При этом Боррель подчеркнул, что в ЕС не намерены вмешиваться в дела Беларуси и настаивают на необходимости национального диалога.
Касательно санкций, то на встрече не удалось прийти к единому решению.
"Этот вопрос должен быть рассмотрен главами государств и правительств в Европейском совете позднее на этой неделе", – пояснил высокий представитель ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, парламент Литвы принял резолюцию, в которой Светлану Тихановскую признали избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко – незаконным главой государства.