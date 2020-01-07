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7 января • обновлено в 16:36
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4 дня в неделю и 6 часов в день: в ЕС предложили кардинально сократить рабочее время

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Новый премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала сократить рабочую неделю до четырех дней, чтобы люди могли больше времени проводить со своими семьями.

Об этом пишет Independent. Кроме того, чиновница, которая заняла высокий пост в декабря, также предложила ограничить рабочий день 6 часами.

"Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, увлечениями и другими аспектами жизни, такими как культура. Это может быть следующим шагом для нас в реформе труда", – сказала она на конференции своей партии осенью 2019 год еще до вступления в должность.

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Больше выходных: на форуме в Давосе призвали сократить рабочую неделю

Премьер Финляндии хочет сократить рабочее время

Премьер Финляндии хочет сократить рабочее время

esquire.ru

Хотя идея не связана с политикой правительства под руководством ее коалиции, недавняя поддержка радикального шага повышает вероятность того, что Финляндия может в конечном итоге экспериментировать с сокращением рабочего времени.

По словам премьера, зарплаты людей не будут сокращены и такое решение позволит повысить их продуктивность на работе, так что и работодатели не пострадают.

Продолжительность рабочей недели в странах Европы стала сокращаться в начале XX века, пока у людей не появилось право на два выходных дня в неделю и восьмичасовой рабочий день.

В ЕС уже пытались сократить рабочую неделю до 35 часов. В начале 2000-х с такой идеей выступил премьер-министр Франции Лионель Жоспен, однако она не увенчалась успехом.

В Финляндии призвали сократить рабочую неделю

В Финляндии призвали сократить рабочую неделю

zakonvremeni.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочий день необходимо сократить до 4 дней. Отмечается, что ряд стран пытается внедрить новшество и отчитывается о результатах: продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Финляндия
Теги
работа Европейский Союз
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
так то -Европа...а в Украине СН наоборот предлагают 12 часовой робочий день... усё для народу.усё для элехторату...)))
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Люди вообще не должны работать
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