В ЕС подтвердили, что включат в новый пакет санкций против России и Беларуси Лукашенко

Министры иностранных дел Европейского Союза приступили к разработке санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и Беларуси за жесткие действия силовиков против демонстрантов.

Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Euractiv.

"Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии. Это будет сделано техническими группами Совета ЕС", – отметил он на пресс-конференции, говоря о санкциях против России.

Также Боррель подчеркнул, что это не может определять отношения ЕС и России.

Касательно Беларуси дипломат отметил, что в ЕС не видят стремления к диалогу с политическими оппонентами со стороны незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

"Мы не видим абсолютно никакого желания с его стороны начать переговоры", – сказал Боррель.

"Вчера мы видели снова непропорциональное использование силы против демонстрантов. И нет каких бы то ни было переговоров", – добавил дипломат.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что решение о санкциях против Лукашенко уже принято. Источник тогда утверждал, что формальное утверждение дополнений в "черный список" и их вступление в силу произойдет позднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз продлил санкции против России за использование химического оружия. Ограничительные меры введены в том числе по делу отравления Скрипалей.