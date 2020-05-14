При оптимистичном сценарии вакцина от коронавируса COVID-19 может быть одобрена приблизительно через год.

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Об этом 14 мая, заявил глава подразделения по вакцинам Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС) Марко Кавальери. Он подчеркнул, что считает сомнительными заявления о том, что вакцина может быть готова к сентябрю, пишет Reuters.

"Что касается вакцин: с учетом того, что их разработка должна была начаться с нуля, при оптимистичном развитии ситуации они могут быть готовы через год, то есть в начале 2021 года", — сказал он.

Он добавил, что органы здравоохранения во всем мире настаивают на расширении передовых исследований COVID-19, пытаясь разработать вакцину, которая расценивается экспертами как лучший способ преодолеть пандемию. Однако Кавальери заявил, что на этом пути могут быть задержки.

"Это просто прогнозы, основанные на том, что мы видим. Но опять же, я должен подчеркнуть, что это лучший сценарий. Мы знаем, что не все вакцины, которые вводятся в разработку, могут получить разрешение", – сказал он.

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