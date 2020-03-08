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8 марта • обновлено в 20:31
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В ЕС осталась одна страна без больных коронавирусом

10.2т
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По состоянию на 8 марта случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в 26 странах Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что в ЕС осталась одна страна, в которую не добрался вирус – Кипр.

Самая крупная вспышка вируса в Европе зафиксирована в Италии – там погибло 233 человека, более 5 тысяч заразились. Далее по количеству больных следуют Германия и Франция.

Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе по состоянию на 8 марта

Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе по состоянию на 8 марта

Последними среди стран ЕС о первых случаях заражения коронавирусом заявили Болгария и Мальта.

Отметим, что по состоянию на 8 марта коронавирусом заражены более 104 тысяч человек во всем мире.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

Карта распространения коронавируса:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае, 7 марта, обрушилась пятиэтажная гостиница с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь.

По данным местных СМИ, спасателям удалось изъять 35 человек из-под завалов.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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