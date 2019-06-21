В ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии: что дальше

Лидеры стран Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии на саммите Европейского совета в четверг, 20 июня.

Как сообщил председатель Евросовета Дональд Туск, было проведено полное обсуждение кандидатур с учетом его консультаций и заявлений, передает пресс-служба ведомства.

"Ни у одного кандидата не было большинства", — подчеркнул он.

Нового председателя Еврокомиссии должны утвердить до осени, процедура проходит в два этапа: кандидата должны одобрить лидеры как минимум 21 из 28 стран ЕС и поддержать большинство депутатов Европарламента (376 из 751).

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Следующая дискуссия запланирована на 30 июня на внеочередном саммите.

Мандат нынешней Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера истекает в октябре.

Основными главными кандидатами были немецкий политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс и действующий комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный вице-премьер Италии, лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини хотел баллотироваться на пост президента Еврокомиссии.

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