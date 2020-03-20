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20 марта • обновлено в 18:17
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В ЕС назвали условия улучшения отношений с Россией

1.7т
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Европейский Союз готов выстраивать более конструктивные отношения с Россией, но для этого нужно видеть явный прогресс в реализации Минских соглашений.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Нужен явный прогресс по Украине: в ЕС озвучили ключевое условие для России

Он отметил, что отношения с Россией являются стратегическим вызовом для ЕС.

"В ответ на агрессию России против Украины и незаконную аннексию Крымского полуострова в 2014 году ЕС согласовал рамки политики в отношении России, включающие пять основных принципов. Эти политические рамки дают нам возможность проявить настойчивость и в то же время взаимодействовать с Россией в сферах, где есть четкие интересы ЕС. Реализация Минских соглашений остается ключевым условием для любых существенных изменений в отношениях ЕС и России. ЕС готов вернуться к более конструктивным отношениям с Россией только в том случае, если в разрешении ее конфликта с Украиной появится явный прогресс", – сказал Боррель.

Вице-президент ЕК напомнил также, что ЕС не признает и не собирается признавать незаконную аннексию Крыма, которая нарушает международное право.

"Встречаясь с представителями российского правительства на всех уровнях, мы всегда говорим, что, если удастся добиться прогресса в ситуации с Украиной, это откроет путь для более глубокого осмысления наших отношений. Сильная и эффективная Европа соответствует интересам России. Так же, как и в наших интересах видеть стабильную и процветающую Россию. Россию, которая существует в мире с самой собой и со своими соседями", – добавил Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в немецком парламенте предложили отменить санкции против России, якобы чтобы спасти экономику во время пандемии коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Минские договоренности
Место
Бельгия Брюссель
Теги
Европейский Союз Европейская Комиссия
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А хo)(лы этoму вицe-прeзидeнту развe не скaзaли что хотят откaзaтьcя от Mинcкиx?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Писец, http://prntscr.com/rjqhy5
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот поэтому всу каждый день и обстреливают Донбасс. Им пофиг на людей, главное не допустить сближение Европы с Россией
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