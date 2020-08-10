В ЕС могут провести экстренный саммит из-за протестов в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой созвать внеочередной саммит Европейского совета по ситуации в Беларуси после президентских выборов.

Как сообщает RMF24, с таким предложением он обратился к председателю Европейского совета и президенту Европейской комиссии.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Именно поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал в письме к президенту Европейского совета Шарля Мишеля и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Лейен созвать внеочередной саммит Совета Европы о событиях в Беларуси", – отметили в Офисе премьер-министра Польши.

Сам Моравецкий подчеркнул, что его страна должна продемонстрировать белорусам свою поддержку и солидарность в их стремлении к свободе.

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