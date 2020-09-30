Армения заговорила о возможном признании "республики Нагорный Карабах"
Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.
Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду, сообщает Интерфакс.
"В нашей повестке есть такой вариант (признание независимости Карабаха – ред.). Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", – сказал Пашинян.
По его словам, варианты обсуждаются, и решения будут приниматься "в зависимости от некоторых факторов".
Пашинян также заявил, что Армения пока не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта.
"Обращение в ОДКБ – политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры – другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны", – заявил Пашинян.
Он заверил, что Армения всеми методами обеспечит свою безопасность. "С ОДКБ или без ОДКБ – это уже другой вопрос. Мы обсуждаем все возможности обеспечения нашей безопасности в зависимости от ситуации и общего политического контекста", – сказал он.
Отметим, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Власти России пытаются позиционировать ОДКБ как альтернативу НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса организации в системе международных отношений.
В рамках организации в 2009 году были созданы так называемые "силы быстрого реагирования", которые, как декларируется, будут использоваться в случае "военной агрессии" по отношению к одной из стран ОДКБ.
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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее власти Турции заявили, что рассматривают действия "республики Нагорный Карабах" относительно Азербайджана, как нападение на собственную территорию. Там выразили готовность поддержать страну в войне против Армении.
Около 09:30 в среду СМИ со ссылкой на Минобороны Армении заявили, что ВВС Азербайджана нанесли удары по северной части Карабаха, в воздух поднялись турецкие F-16.
В столице Азербайджана Баку люди массово спели национальный гимн, выразив таким образом поддержку армии страны.
Бои в ночь с 29 на 30 сентября между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха были расширены. В частности, азербайджанская сторона заявила о гибели и ранении 2300 военных Армении. Министерство обороны Азербайджана обвинило армянские силы в обстреле города Тертер в Карабахе утром 30 сентября, в результате чего, по данным ведомства, был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, есть раненые.