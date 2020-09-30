Армения заговорила о возможном признании "республики Нагорный Карабах"

Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду, сообщает Интерфакс.

"В нашей повестке есть такой вариант (признание независимости Карабаха – ред.). Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", – сказал Пашинян.

По его словам, варианты обсуждаются, и решения будут приниматься "в зависимости от некоторых факторов".

Пашинян также заявил, что Армения пока не намерена обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта.

"Обращение в ОДКБ – политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры – другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны", – заявил Пашинян.

Он заверил, что Армения всеми методами обеспечит свою безопасность. "С ОДКБ или без ОДКБ – это уже другой вопрос. Мы обсуждаем все возможности обеспечения нашей безопасности в зависимости от ситуации и общего политического контекста", – сказал он.

Отметим, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Власти России пытаются позиционировать ОДКБ как альтернативу НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса организации в системе международных отношений.

В рамках организации в 2009 году были созданы так называемые "силы быстрого реагирования", которые, как декларируется, будут использоваться в случае "военной агрессии" по отношению к одной из стран ОДКБ.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

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