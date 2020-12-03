В Ереване силовики загнали в автозаки протестующих, перекрывших проспект. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 18:21, 3.12.2020 Обновлено: 18:39, 3.12.2020

В столице Армении – Ереване – 3 декабря возобновились протесты против правительства Никола Пашиняна, во время которых демонстранты перекрыли один из центральных проспектов и ряд перекрестков. Силовики задержали протестующих.

Как пишет Newsarmenia, протестующие требуют отставки премьер-министра и его правительства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Протестующие перекрывали улицы в Ереване.
newsarmenia.am

Акция началась около 17:00. Демонстранты перекрывали движение на перекрестке Маштоца и улицы Пушкина, а также перекрестки улиц Абовяна и Московяна, Терьяна и Московяна.

Протестующие перекрыли один из перекрестков в Ереване.
кадр видео

По данным РИА Новости, на одном из центральных проспектов Тиграна Меца участники протеста сели прямо на проезжей части. Силовики оттащили их на тротуар и оттеснили, а нескольких человек затолкали в автозаки.

Задержание протестующих в Ереване.
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Полиция задержала протестующих на проспекте Тиграна Меца.
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Протестующих задержали на проспекте Тиграна Меца.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

Из-за соглашения в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.

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