В Ереване на митинг вышли более 160 тысяч человек: впечатляющие фото

В столице Армении Ереване начался митинг движения "Мой шаг", который направлен против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Как передает Sputnik, акция протеста впервые проходит без лидера движения, главы парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Никола Пашиняна, поскольку накануне он и депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были задержаны.

Но не смотря на это площадь Республики буквально заполнена до отказа. Активисты требуют от властей освобождения Пашиняна и не собираются расходиться.

На площади в Ереване собрались порядка 160 тысяч граждан, их количество было подсчитано экспертами с помощью дронов. При этом во всей Армении общее количество полицейских составляет всего 35 тысяч.

На трибуне находятся товарищи Пашиняна по фракции, лидер партии "Республика" Арам Саркисян и другие депутаты от блока, которые в свое время отказались присоединиться к уличной борьбе Пашиняна. Саркисян заявил, что единственный выход из сложившейся ситуации – переговоры.

Напомним, акции протеста в Ереване продолжаются с 13 апреля. 17 апреля депутаты Национального собрания Армении проголосовали за назначение Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, который с 2008-го был президентом страны. Затем Никол Пашинян заявил о начале в стране "бархатной революции".

Стоит отметить, что в 2015 году в Армении приняли поправки в конституцию страны, согласно которым с 2018 года премьер-министр фактически становится главой государства.

Как писал "Обозреватель", накануне полиция начала разгон демонстрантов с применением шумовых гранат и дымовых шашек. По последним данным, были задержаны 277 протестующих.