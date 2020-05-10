В Экваториальной Гвинее пираты напали на судно: в заложниках украинец

В Экваториальной Гвинее пираты осуществили нападение на транспортный корабль RIO MITONG и взяли в заложники двух моряков – якобы украинца и россиянина.

Об этом сообщает Dryad Global. Происшествие случилось вблизи города Малабо. Помимо двух захваченных мужчин на борту были и другие члены экипажа, однако они находятся в безопасности.

Корабль RIO MITONG balticshipping.com

"Грузовое судно RIO MITONG было атакован скоростной лодкой с неустановленным количеством людей на борту. Вероятно преступники использовали лестницу для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа – вероятно, россиянин и украинец", – говорится в сообщении.

Само судно, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыло в порт Малабо. Исходя из информации Maritime Bulletin, RIO MITONG ходит под флагом Коморских островов.

Кроме того, стало известно, что помимо RIO MITONG пираты атаковали и научно-исследовательское судно MV DJIBLOHO. По некоторым данным, с борта они якобы похитили двух граждан России.

Карта места происшествия www.maritimebulletin.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря у берегов Камеруна пираты напали на греческое судно-танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа. Среди похищенных были один украинец, пять греков и два филиппинца.

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