Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+

В городе Гуаякиль (Эквадор), в котором проживает более 2 миллионов человек, тела умерших от коронавируса COVID-19 оставляют прямо на обочинах улиц.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Daily Mail, больницы и морги города переполнены и больше не принимают на обслуживание. Только в начале недели в городе погибло более 150 человек.

Жители Гуаякиля вынуждены использовать картонные коробки в качестве гробов. Они перекрывают улицы и жгут покрышки, чтобы обратить внимание властей на проблему с большим количеством умерших от коронавируса.

Вице-президент Эквадора Отто Сонненхольцнер, который возглавляет борьбу с коронавирусом в стране, извинился после того, как жители разместили изображения и видео тел на улицах в социальных сетях. "Мы видели изображения, которых никогда не должно было быть, и как ваш государственный служащий, я прошу прощения", – сказал он в комментарии СМИ.

В то же время, бизнесмен Сантьяго Оливарес, владеющий сетью похоронных бюро, заявил, что его компания не смогла удовлетворить спрос.

"Я продал 40 гробов, которые у меня были в филиале в центре города, и доставил еще 40 дополнительных из штаб-квартиры. Я должен был заказать еще 10 на выходных, но и они закончились", – отметил он

По его словам, 15-часовой комендантский час в городе способствует нехватке основного сырья для производителей гробов, таких как дерево и металл.

По официальным данным, в Эквадоре выявлено почти 3,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Из них – более 2 тысяч в городе Гуаякиль. Правительство ввело чрезвычайное положение и ночной комендантский час, чтобы сдержать распространение болезни.

PODRÍA REPETIRSE



Guasmo Sur, cooperativa Guayas y Quil 2 (extremo sur de Guayaquil). Moradores queman objetos en medio de la calle para reclamar el retiro de un cadáver que lleva ya tres días en una vivienda.



En otras zonas de la ciudad podrían repetirse estas manifestaciones. pic.twitter.com/9QJz1On42E — Periodismo en buseta (@relicheandres) April 3, 2020

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся