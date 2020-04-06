Главная Новости
6 апреля • обновлено в 13:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+

1.9т
Читать материал на украинском

В городе Гуаякиль (Эквадор), в котором проживает более 2 миллионов человек, тела умерших от коронавируса COVID-19 оставляют прямо на обочинах улиц.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Daily Mail, больницы и морги города переполнены и больше не принимают на обслуживание. Только в начале недели в городе погибло более 150 человек.

Жители Гуаякиля вынуждены использовать картонные коробки в качестве гробов. Они перекрывают улицы и жгут покрышки, чтобы обратить внимание властей на проблему с большим количеством умерших от коронавируса.

Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+

Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+

Вице-президент Эквадора Отто Сонненхольцнер, который возглавляет борьбу с коронавирусом в стране, извинился после того, как жители разместили изображения и видео тел на улицах в социальных сетях. "Мы видели изображения, которых никогда не должно было быть, и как ваш государственный служащий, я прошу прощения", – сказал он в комментарии СМИ.

Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+

В то же время, бизнесмен Сантьяго Оливарес, владеющий сетью похоронных бюро, заявил, что его компания не смогла удовлетворить спрос.

"Я продал 40 гробов, которые у меня были в филиале в центре города, и доставил еще 40 дополнительных из штаб-квартиры. Я должен был заказать еще 10 на выходных, но и они закончились", – отметил он

Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+
Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+

По его словам, 15-часовой комендантский час в городе способствует нехватке основного сырья для производителей гробов, таких как дерево и металл.

Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+
Тела оставляют на улицах: в Эквадоре умерших от коронавируса не успевают хоронить. Фото и видео 18+

По официальным данным, в Эквадоре выявлено почти 3,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Из них – более 2 тысяч в городе Гуаякиль. Правительство ввело чрезвычайное положение и ночной комендантский час, чтобы сдержать распространение болезни.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Эквадор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги