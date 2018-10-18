В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар в жилом доме: все подробности

В Екатеринбурге (Россия) в четверг, 18 октября, вспыхнул масштабный пожар в жилом 16-этажном доме.

Как передает 360tv, ЧП произошло около 22:45 по местному времени (20:45 по Киеву) на улице Таежной, дом 11.

По словам очевидца, возгорание произошло на 8-м этаже здания. Позже огонь перекинулся на 9-й и 10-й этажи. Также в здании сильное задымление, которое достигло верхних этажей. Очевидец отметил, что в доме горят не квартиры, а подъезд.

"По пострадавшим пока ничего не понятно, потому что даже на 16-м этаже с другой стороны здания люди кричат, ждут помощи. Кто успел — вышел, а кто не успел — в подъездах орали", — рассказал собеседник, добавив, что многие жители дома спали и соседям пришлось обзванивать и будить их.

В пресс-службе МЧС сообщили, что для тушения пожара привлечены 15 единиц техники и 47 человек личного состава. Однако, по словам очевидца, работают только четыре пожарные машины. Остальная техника не может подъехать к дому из-за припаркованных машин. Люди пытались откатить автомобили своими силами, чтобы спасатели смогли подъехать ближе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве вспыхнул пожар в здании нового канала народного депутата Мураева.