В Египте взорвалась бомба: все подробности

В Александрии в субботу, 24 марта, взорвалась бомба, заложенная под автомобиль.

В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский. Об сообщает Reuters.

Сообщается, что в результате взрыва ранения получили четверо полицейских, взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.

По словам свидетелей происшествия, полиция и военнослужащие создали периметр вокруг места взрыва. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

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