В Египте ввели новые правила для туристов из-за коронавируса: что изменилось

Теперь все пассажиры, прилетевшие в Египет, должны заполнить карту о состоянии здоровья и посещения стран за последний 21 день.

Об этом проинформировали в сообществе "Чемодан от Элита тур" в Facebook, добавив фото анкеты. Там отметили, что карты заполняются в самолете и сдаются при выходе из самолета после измерения температуры.

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Кроме того, в сообществе добавили, что в течение двух дней всех отдыхающих в Египте итальянцев вывезут обратно в Италию. Въезд в Египет гражданам Италии запрещен на время введенного в стране карантина.

Туристов в Египте обязали заполнять карточки здоровья

Отметим, что граждан Украины призвали по возможности воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса. Особенно это касается самых популярных направлений среди украинцев – Египта и Таиланда.

Напомним, что 8 марта в Египте зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ официально объявили, что вспышка нового коронавируса в мире является пандемией.

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