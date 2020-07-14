В Египте разгорелся масштабный пожар на нефтепроводе, есть раненые. Фото и видео ЧП
В Египте в районе аэропорта Каира 14 июля произошел вытек топлива на нефтепроводе "Пустыня Исмаилия" и масштабный пожар.
ЧП взял на контроль премьер-министр страны Мустафа Мадбули, пишет al-Masry al-Youm (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Предварительно, огонь вспыхнул в результате разрыва линии (Шукаир – Мостород) и искры, вызванной машинами (нефтепровод находится близ каирско-исмаильской трассы).
На месте ЧП работали 20 пожарных машин. Спасатели заявили, что контролируют возгорание, огонь удалось потушить.
На видео пожара, запечатленном очевидцем, видно горящие на стоянке автомобили, а также несколько человек, пытающихся эвакуировать пострадавшего.
Кроме того, пользователи сети опубликовали фото места разлива нефтепродуктов близ автомобильной стоянки до пожара.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в США вспыхнул огонь на борту десантного корабля "Боном Ричард", пострадали более 50 человек.