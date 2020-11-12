В Египте возле популярного курорта упал военный вертолет, погибли 8 миротворцев

В Египте недалеко от Шарм-эль-Шейха упал вертолет с миротворцами, в результате чего погибли восемь человек.

Жертвами крушения стали шесть граждан США, а также Франции и Чехии, сообщает CNN (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным вертолет упал в результате несчастного случая. Также есть информация, что одному американцу удалось выжить.

Борт принадлежал миротворческой миссии международных сил, которые следят за соблюдением мирного соглашения на Синайском полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, командовать российскими миротворцами в Нагорном Карабахе будет генерал, который входил в состав центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.