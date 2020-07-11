В Египте на пляже случилась трагедия, погибли сразу 11 человек

В городе Александрия (Египет) 11 человек погибли, пытаясь спасти тонущего 5-летнего ребенка.

Также еще пять человек остаются пропавшими без вести. Трагедия произошла около пяти утра в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич", который официально закрыт из-за пандемии COVID-19, передает Masrawy.

Предварительно установлено, что на рассвете компания людей вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.

Отмечается, что официально пляж был закрыт на карантин, поэтому на берегу не было спасательных служб. В Египте из-за коронавируса запрет на посещение пляжей и купание в море снят только для отелей и некоторых частных пляжей. Общественные пляжи остаются закрытыми для отдыха и купания.

Добавим, что участок побережья, где погибли люди, местные жители называют "берегом смерти". Из-за сложных и сильных подводных течений там нередки летальные случаи. Так, в 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, и доступ к нему был перекрыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала июня утонуло 30 детей.