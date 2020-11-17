В Египте раскопали еще 100 саркофагов с мумиями, один из них вскрыли. Фото

В Египте найдены еще более 100 саркофагов. Один из них вскрыли, чтобы проверить состояние мумии.

Их обнаружили недалеко от Каира в некрополе Саккара, пишет CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Всего в Египте нашли более 100 саркофагов.

Кроме саркофагов также найдены 40 позолоченных статуэток.

По словам министра туризма Халеда аль-Анани, находки относятся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 годы до нашей эры) и эпохе Птолемеев (332-30 годы до нашей эры).

Один из саркофагов вскрыли.

Он подчеркнул, что это всего лишь 1% от общего количества артефактов в регионе.

Саркофаги обнаружили в некрополе Саккара. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток египетских богов.

Несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги очень хорошо сохранились, а некоторые из них раскрашены якобы совсем недавно.