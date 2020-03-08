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9 марта • обновлено в 01:06
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В Египте от коронавируса скончался турист: что известно

2.1т
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В Египте в воскресенье, 8 марта, подтвердили первую смерть от коронавируса COVID-19.

Министерство здравоохранения в Каире проинформировало, что скончался турист – 60-летний гражданин Германии, передает Reuters.

Как сообщили в министерстве, мужчина был доставлен в больницу с лихорадкой и проблемами с дыханием после прибытия в Хургаду из Луксора 6 марта.

COVID-19. Иллюстрация

COVID-19. Иллюстрация

Фокус

Турист был помещен в реанимацию, но отказался перевестись в назначенную изоляционную больницу. В Египте мужчина находился в течение семи дней.

Отметим: по данным на 8 марта в Египте было 15 подтвержденных случаев COVID-19.

Карта распространения коронавируса по миру:

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 марта случаи инфицирования COVID-19 зафиксированы в 26 странах Европейского Союза. В ЕС осталась одна страна, в которую не добрался вирус – Кипр.

В Украине уже есть 1 случай коронавируса. Заболевший находится в Черновцах.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Египет
Теги
смерть болезнь туризм
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