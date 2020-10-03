В Египте обнаружили почти 60 мумий, захороненных 26 веков назад. Фото уникальной находки
В Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток египетских богов.
Их нашли в некрополе Саккара недалеко от Каира, сообщает ВВС (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).
По словам министра по вопросам туризма и древности Египта Халида аль-Анани, захоронению 26 веков, но останки и саркофаги очень хорошо сохранились. Некоторые из них раскрашены.
Мумий выставят в Большом египетском музее недалеко от пирамид в Гизе.
Многие саркофаги выглядят так, будто их сделали совсем недавно. Почти во всех находятся священнослужители и высокопоставленные чиновники.
Для погребения были сделаны специальные три шахты, а располагались они один над другим.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученым при помощи компьютерной томографии удалось раскрыть секрет "кричащей мумии", которая была найдена в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари.