В Египте обнаружили почти 60 мумий, захороненных 26 веков назад. Фото уникальной находки

В Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток египетских богов.

Их нашли в некрополе Саккара недалеко от Каира, сообщает ВВС (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

Некоторые саркофаги выглядят, будто сделаны недавно.

По словам министра по вопросам туризма и древности Египта Халида аль-Анани, захоронению 26 веков, но останки и саркофаги очень хорошо сохранились. Некоторые из них раскрашены.

В Египте нашли 59 саркофагов с мумиями.

Мумий выставят в Большом египетском музее недалеко от пирамид в Гизе.

Мумии в Египте нашли в специальных шахтах.

Многие саркофаги выглядят так, будто их сделали совсем недавно. Почти во всех находятся священнослужители и высокопоставленные чиновники.

Найденные саркофаги выставят в Большом египетском музее.

Для погребения были сделаны специальные три шахты, а располагались они один над другим.

В саркофагах находились священнослужители и чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым при помощи компьютерной томографии удалось раскрыть секрет "кричащей мумии", которая была найдена в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари.