В Египте обнаружили почти 60 мумий, захороненных 26 веков назад. Фото уникальной находки

В Египте обнаружили 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток египетских богов.

Их нашли в некрополе Саккара недалеко от Каира, сообщает ВВС (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

По словам министра по вопросам туризма и древности Египта Халида аль-Анани, захоронению 26 веков, но останки и саркофаги очень хорошо сохранились. Некоторые из них раскрашены.

Мумий выставят в Большом египетском музее недалеко от пирамид в Гизе.

Многие саркофаги выглядят так, будто их сделали совсем недавно. Почти во всех находятся священнослужители и высокопоставленные чиновники.

Для погребения были сделаны специальные три шахты, а располагались они один над другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым при помощи компьютерной томографии удалось раскрыть секрет "кричащей мумии", которая была найдена в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари.