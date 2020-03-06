В Египте выявили 12 зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном теплоходе "Нила", который направлялся в город Луксор из Асуана.

Об этом 6 марта написало Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны. По данным информационного агентства, до этого в стране вирус было диагностировано у трех человек, один из которых полностью выздоровел после лечения.

В Египте на круизном теплоходе 12 человек заразились коронавирусом

"Министерство здравоохранения Египта заявило, что зарегистрировало 12 человек с коронавирусом на круизном судне "Нила", направляющемся в город Луксор из Асуана", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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