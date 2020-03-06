В Египте выявили 12 зараженных коронавирусом COVID-19 на круизном теплоходе "Нила", который направлялся в город Луксор из Асуана.
Об этом 6 марта написало Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны. По данным информационного агентства, до этого в стране вирус было диагностировано у трех человек, один из которых полностью выздоровел после лечения.
В Египте на круизном теплоходе 12 человек заразились коронавирусом
"Министерство здравоохранения Египта заявило, что зарегистрировало 12 человек с коронавирусом на круизном судне "Нила", направляющемся в город Луксор из Асуана", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро 6 марта в мире зафиксировано более 97 381 случая заболевания пневмонией, которую вызывает коронавирус COVID-19. А 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Также в сети появилась информация о том, что в Египте еще 14 февраля обнаружили первый случай заражения этим вирусом. Но позже данные не подтвердились.
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