В Египте автобус с пассажирами упал в канал: много погибших. Фото.

Ольга Липич, Глеб Иванов Мир 07:22, 3.08.2020 Обновлено: 07:24, 3.08.2020

В Египте в районе озера Марьют микроавтобус с пассажирами упал в оросительный канал. Погибло восемь человек.

Об этом сообщает портал Al Youm As Sabi. По его информации, инцидент произошел недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы. Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина перевернулась и упала в канал.

В Египте автобус упал в оросительный канал
Фото: youm7.com

Семерых человек спасателям удалось вызволить из воды живыми. Авария произошла примерно в восемь часов вечера 2 августа.

В Египте в ДТП погибло 8 человек
Фото: youm7.com
Фото: youm7.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Лесном массиве произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека

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Мир

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