В Джорджии подтвердили победу Байдена над Трампом после пересчета голосов

Ручной пересчет голосов на выборах президента США в штате Джорджия, инициированный из-за небольшого разрыва между кандидатами, подтвердил победу Джо Байдена.

По окончательному перерасчету, демократ победил действующего лидера страны Дональда Трампа на 12 284 голоса. Об этом сообщило CNN со ссылкой на заявление государственного секретаря штата Брэда Рфенспергера.

"Это немного меньше для Байдена по сравнению с результатами предыдущего подсчета", – говорится в сообщении, ведь раньше, как известно, речь шла о его преимуществе почти в 14 тысяч голосов.

Кроме этого, официальные представители, отвечающие за проведение выборов в Джорджии, подтвердили отсутствие масштабных фальсификаций или нарушений во время голосования и определения результатов.

В частности, было обнаружено более 5,8 тысячи неучтенных бюллетеней. Это дало Дональду Трампу почти 1400 новых голосов. Как подчеркивается в сообщении, действующий президент поспешил назвать это доказательством нарушений. Хотя, по данным комиссии, такой случай произошел "из-за человеческой ошибки, и не свидетельствует о мошенничестве или фальсификации голосований в пользу кого-то из кандидатов".

Напомним, что согласно законодательству США, окончательные результаты выборов президента должны быть утверждены на местном уровне в пятницу, 20 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 46% избирателей заявили, что нынешний президент США Дональд Трамп должен признать поражение на выборах. В то же время 32% опрошенных сообщили, что глава Белого дома должен пойти, если "в итоге, не сможет доказать" свои заявления по мошенничестве во время голосования.