Шантаж Трампа: почему США не покинут НАТО

США не выйдет из состава НАТО даже если страны-члены Альянса не выполнят требование президента Дональда Трампа увеличить расходы на оборону.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил председатель общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж.

"Во-первых, не один он (Трамп. - Ред.) принимает решение. Во-вторых, в США четко понимают, что НАТО – это в военном плане в два раза больше, чем США. Потенциалы Европы и США примерно одинаковые если говорить о самолетах, танках, спутниках. Зачем создавать себе проблемы, ослаблять самого себя", - отметил он.

Также Джердж пояснил такую ситуацию значительным периодом затишья в мире после развала СССР.

"Трамп говорит о том, что есть норма 2% ВВП выделять на оборону. Так было всегда, еще со времен создания НАТО. Просто был период мира и все страны НАТО сокращали расходы на оборону. Никто не ожидал нового противостояния, Россия была партнером НАТО, но потом вернулась к тоталитаризму. И сегодня есть другая тенденция к увеличению расходов на оборону, все видят пример Украины", - объяснил эксперт.

При этом ультимативную форму общения Трампа эксперт объясняет характером самого главы Белого дома.

"Он бизнесмен, возможно, что даже в вопросах геополитики он упрощает ситуацию и переводит на уровень "купи-продай". Эти разговоры о том, что европейцы меньше финансируют свою оборону, они были еще до Трампа", - констатировал Джердж.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа роль Украины в противостоянии НАТО-Россия.