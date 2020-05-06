В два этапа: озвучен план выхода из карантина в Британии

Пожилые люди старше 70 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома после снятия жесткого карантина.

С таким предложением правительству Британии выступили ученые, передает Daily Mail. Специалисты разработали двухуровневый план действий выхода из изоляции.

Подход ученых получил название "деление и защита" (segmentation and shielding) и направлен на возвращение населения к нормальной жизни, не вызывая вторую волну COVID-19.

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Всем остальным британцам будет разрешено покидать жилье, но соблюдая строгие правила отслеживания контактов, социального дистанцирования и гигиены. При появлении первых симптомов нужно немедленно отправиться на карантин на две недели.

"Ослабление мер, принятых во время блокировки, важно, поскольку в настоящее время они оказывают огромное влияние на наше общество. Но это должно быть сделано только таким образом, чтобы обезопасить людей, которые наиболее уязвимы, а также для здоровья и безопасности медперсонала. Деление и защита – это возможный способ достижения этого: меры могут быть смягчены для значительной части населения, однако уязвимая группа, вероятно, все еще нуждается в защите в течение длительного периода", – сказал научный сотрудник Института Ашера Университета Эдинбурга, доктор Брэм ван Бунник.

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Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университет Марк Вулхаус добавил, что "деление и защита" может помочь стране.

"Направляя защиту на тех, кто в ней больше всего нуждается, стратегия помогает гарантировать, что система здравоохранения не будет перегружена тяжелыми случаями. При этом политики получат большую свободу действий, чтобы частично ослабить меры социального дистанцирования для большинства населения", – сказал он.

При этом не все ученые разделяют мнение об изоляции пожилых людей.

"Несмотря на то, что существует четкая связь между возрастом и эффективностью нашей иммунной системы, у нас нет достаточных данных для четкого суждения, и изменчивость, вероятно, будет значительной. Кроме того, воздействие заключения для этих здоровых пожилых людей с точки зрения изоляции, снижения психического благополучия и снижения физической активности будет иметь долгосрочные последствия для здоровья. Существует также значительная вероятность того, что многие из этих пожилых людей будут игнорировать советы", – предупредила эксперт по геронтологии в Оксфордском университете, профессор Сара Харпер.

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Добавим, что в исследовании не указано, сколько пожилым людям придется оставаться дома взаперти. Однако уже известно, что правительство планирует отклонить рекомендации ученых.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания вышла на первое место в Европе по количеству смертей от COVID-19.