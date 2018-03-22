Я, конечно, поддерживаю отказ СМИ ("Дождь", "Эхо", "Коммерсант", "Знак", "Право" и РБК) от общения с депутатами, совершающими и одобряющими сексуальное насилие. Это и есть то самое возвращение к норме, которого нам так не хватает.

Но этот отказ происходит слишком поздно. Напомню только один пример. Весна 2014 года. Жириновский в Думе приказывает своему охраннику под камеры насиловать беременную журналистку РИА "Новости". "Я произнесу, а ты подбегаешь и начинаешь ее жестко насиловать. "Христос воскресе!".

Вот тогда, 4 года назад, у нас, возможно, еще был шанс остановиться и остановить. Впрочем, можно вспомнить и боле давние примеры: тот же Жириновский ведь далеко не первый раз "развлекался" подобным.

Но тогда еще казалось, что ладно, ведь депутат же, понять и простить. Ни понимать, ни прощать подобное нельзя. Потому что дальше начинается снежный ком слуцких и комиссий по этике: норма утрачена.

Как она утрачена во множестве других случаев. Что, в Думе у нас есть только насильники? Там хватает и других статей Уголовного кодекса. Что, мы хоть раз проявили солидарность, дожимая очередного подлеца? Хоть тех же проголосовавших против детей-сирот? Нормальная ситуация – начинать каждую пресс-конференцию с вопроса о погибших детях.

Это относится, конечно, не только к журналистам. Если бы на Красную площадь в 1968 году вышли не только 7 человек – нынешние несколько СМИ, если бы против войны с Украиной выступило не только 4 депутата… Я очень рад, что в СМИ нашлись люди, которые еще могут противостоять насильникам. Но таких людей – мало. Агентства, федеральные телеканалы – они молчат, и Дума "не заметит потери бойца".

Мы спохватываемся слишком поздно, однако хорошо, что есть еще те люди, которые могут спохватиться. Однажды именно их поведение станет нормой. Вот только ждать нам этого придется долго. В России вообще, как известно, нужно жить долго.