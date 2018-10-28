''В детстве били и унижали'': психиатр провел исследование мозга Путина

У президента России Владимира Путина есть много нарциссических черт характера и он может быть психически нездоровым, "не замечая ничего недопустимого в своем поведении".

Как передает "Радио Свобода", об этом идет речь в докладе "Внутри путинского мозга" американского психиатра и профессор Калифорнийского университета Джеймса Фэллона, который занимается изучением диктаторов и известных преступников.

По его словам, у Путина имеются все черты социопата, которых объединяет то, что они получили некую психологическую травму в очень раннем возрасте, до 10 лет.

"Возможно, в детстве над таким человеком издевались или избивали и унижали, и он озлоблен на весь мир. Таковы многие террористы", - отметил психиатр.

"Во главе террористической группы может стоять психопат, но его подручными становятся социопаты, молодые люди, чувствующие, что они лузеры, что мир над ними надругался и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети подметили странный нюанс во внешности Путина.