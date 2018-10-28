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''В детстве били и унижали'': психиатр провел исследование мозга Путина

6.1тЧитать материал на украинском

У президента России Владимира Путина есть много нарциссических черт характера и он может быть психически нездоровым, "не замечая ничего недопустимого в своем поведении".

Как передает "Радио Свобода", об этом идет речь в докладе "Внутри путинского мозга" американского психиатра и профессор Калифорнийского университета Джеймса Фэллона, который занимается изучением диктаторов и известных преступников.

По его словам, у Путина имеются все черты социопата, которых объединяет то, что они получили некую психологическую травму в очень раннем возрасте, до 10 лет.

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"Возможно, в детстве над таким человеком издевались или избивали и унижали, и он озлоблен на весь мир. Таковы многие террористы", - отметил психиатр.

"Во главе террористической группы может стоять психопат, но его подручными становятся социопаты, молодые люди, чувствующие, что они лузеры, что мир над ними надругался и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский", - рассказал он.

''В детстве били и унижали'': психиатр провел исследование мозга Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети подметили странный нюанс во внешности Путина.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
Хохлы, получается что вашу недонацию "псих" имеет во все дыхательные и пихательные)))) ыыыыыыыыыыыыыыы дебилыблядь.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так Пыню в детстве тренер по-е*ывал, вот петушок и абыделся
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нейробиолог Джеймс Фэллон в ходе своей работы выяснил, что у него мозг психопата... http://newochem.ru/nauka/intervyu-s-uchenym-kotoryj-obnaruzhil-chto-u-nego-mozg-psixopata/
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