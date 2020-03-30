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31 марта • обновлено в 00:20
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В день рождения гения: в Нидерландах из музея похитили картину Ван Гога

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Утром 30 марта из музея "Зингер" в Ларене (Нидерланды) было украдено полотно Винсента Ван Гога. Примечательно, что преступление было совершено в день рождения художника.

Как сообщает NL Times, похитители вынесли из комплекса картину "Весенний сад". Взлом был осуществлен на рассвете, в 3:15 утра, воры проникли в музей через стеклянную дверь воспользовавшись тем, что он был закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса.

Картина Ван Гога "Весенний сад"

Картина Ван Гога "Весенний сад"

NL Times

"Я очень разозлился, что это произошло. Это огромный удар. Это чрезвычайно плохо, особенно в наше время", – сказал директор музея Ян Рудольф де Лорм.

Похищенная картина была одолжена для экспозиции у музея Гронингера. Полотно написано в 1884 году, на нем изображен сад голландской реформаторской церкви в Нуэнене, где отец Ван Гога был викарием.

Директор музея Гронингер Андреас Блюм пообещал сделать все возможное, чтобы найти легендарную картину и вернуть ее в свою колекцию.

Тем временем в "Зингере" думают над тем, как улучшить свою систему безопасности, а также призвали местных жителей поспособствовать в поиске воров.

Музей "Зингер" в Ларене

Музей "Зингер" в Ларене

NL Times

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года из Третьяковской галереи (Москва, Россия) похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Кража была совершена весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся.

Вскоре похитителя и полотно нашли. В совершении преступления сознался 31-летний мужчина, который спрятал полотно в новостройке.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Нидерланды
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