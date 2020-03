В день рождения гения: в Нидерландах из музея похитили картину Ван Гога

Утром 30 марта из музея "Зингер" в Ларене (Нидерланды) было украдено полотно Винсента Ван Гога. Примечательно, что преступление было совершено в день рождения художника.

Как сообщает NL Times, похитители вынесли из комплекса картину "Весенний сад". Взлом был осуществлен на рассвете, в 3:15 утра, воры проникли в музей через стеклянную дверь воспользовавшись тем, что он был закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса.

"Я очень разозлился, что это произошло. Это огромный удар. Это чрезвычайно плохо, особенно в наше время", – сказал директор музея Ян Рудольф де Лорм.

Похищенная картина была одолжена для экспозиции у музея Гронингера. Полотно написано в 1884 году, на нем изображен сад голландской реформаторской церкви в Нуэнене, где отец Ван Гога был викарием.

Директор музея Гронингер Андреас Блюм пообещал сделать все возможное, чтобы найти легендарную картину и вернуть ее в свою колекцию.

Тем временем в "Зингере" думают над тем, как улучшить свою систему безопасности, а также призвали местных жителей поспособствовать в поиске воров.

Last night this Van Gogh painting was stolen from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. The hunt is on... pic.twitter.com/2K9ltNHRPt