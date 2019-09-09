В день Brexit: спикер парламента Британии объявил об отставке

Спикер нижней палаты парламента Великобритании – Палаты общин – Джон Беркоу заявил об уходе в отставку.

Это произошло в понедельник, 9 сентября, передает BBC. По словам Беркоу, он останется в спикерском кресле до 31 октября, предварительной даты Brexit, чтобы не менять расписание парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если Палата общин проголосует сегодня вечером за досрочные выборы, то моя служба в качестве спикера и члена парламента завершится в тот момент, когда прекратит работу этот состав парламента. Если не проголосует, то, по моему мнению, наименее деструктивным и наиболее демократичным вариантом станет мой уход в конце рабочего дня в четверг, 31 октября", – отметил Беркоу.

Джон Беркоу уходит в отставку Скриншот из видео

Причиной 56-летний политик назвал обещание, которое он дал своей жене в 2017 году, – последний раз участвовать в выборах. В глазах Беркоу во время прощальной речи не раз блестели слезы.

Джон Беркоу уходит в отставку Скриншот из видео

Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он является спикером парламента. До того, как Беркоу стал во главе Палаты общин, он входил в Консервативную партию Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета ІІ в среду, 28 августа, одобрила приостановку работы парламента на период с 9-12 сентября до 14 октября.

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