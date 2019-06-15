В деле украинского найцгвардейца в Италии случился поворот: все детали

В деле украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в убийстве итальянского репортера на Донбассе, случился новый поворот.

Так, на последнем заседании выяснилось, что потерпевшие требуют от Украины несколько миллионов евро компенсации, сообщает "Радио Свобода".

Семья погибшего репортера Андреа Роккелли требует от суда присяжных назначить компенсацию на сумму 1 миллион евро – по 500 тысяч евро для матери и для отца погибшего. Еще 800 тысяч евро адвокат семьи просит для гражданской жены Роккелли.

Виталий Маркив ТСН

Также в суде заявили требование о компенсации для сестры репортера. Еще 15 тысяч евро просит ассоциация фотографов-фрилансеров Cesura Lab. Эти средства хотят направить на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Еще определенную сумму требует Союз итальянской прессы FNSI и областная Ассоциация журналистов Ломбардии.

Впереди последние три заседания суда. Приговор Маркиву должны вынести 12 июля.

Как писал OBOZREVATEL, летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Его обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Сам Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

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