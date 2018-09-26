В Дании водительские права заменит приложение в телефоне

В Дании собираются ввести цифровую версию водительских удостоверений, которые будут действовать наравне с пластиковыми документами.

Как сообщает The Local, приложение будет доступно до конца 2020 года. По данным Министерства финансов Дании, водительские права станут первым официальным документом в цифровой версии.

Водителю необходимо будет иметь только смартфон, чтобы доказать наличие прав. А цифровой документ будет дополнять, а не заменять физическое удостоверение. К тому же он будет всегда под рукой.

"У большинства людей сегодня смартфон, и он стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мобильные телефоны почти заменили кошельки, поэтому есть смысл вводить водительские права в телефон, чтобы они всегда были под рукой", – заявила министр инноваций в государственном секторе Дании Софи Льонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выступили с инициативой разрешить водителям управлять автомобилем без наличия прав при себе.