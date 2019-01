В Дании произошло крушение поезда: много жертв

В Дании произошла масштабная авария с поездом, в результате которой шесть человек погибли и еще 16 получили травмы.

Катастрофа случилась утром 2 января на железнодорожном мосту Большой Бельт, который сообщает материковую часть Бельгии с островом Фюн, сообщает NEWSru.

Как рассказала местная полиция, пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена, когда в окно одного из его вагонов, в котором было около 130 человек, влетела часть обшивки другого поезда. После этого машинист решил резко затормозить. На снимках пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения.

Авария поезда в Дании Telegram-канал "Карточный домик: Европа"

Авария поезда в Дании Twitter Safepark

Из-за сложных погодных условий автомобильное движение по мосту было перекрыто еще до аварии. На месте ЧП работают правоохранители и спасители. Их работа осложняется тем, что начался сильный шторм.

