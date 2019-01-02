В Дании произошло крушение поезда: много жертв

В Дании произошла масштабная авария с поездом, в результате которой шесть человек погибли и еще 16 получили травмы.
Катастрофа случилась утром 2 января на железнодорожном мосту Большой Бельт, который сообщает материковую часть Бельгии с островом Фюн, сообщает NEWSru.
Как рассказала местная полиция, пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена, когда в окно одного из его вагонов, в котором было около 130 человек, влетела часть обшивки другого поезда. После этого машинист решил резко затормозить. На снимках пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения.
Авария поезда в Дании
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Авария поезда в Дании
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Из-за сложных погодных условий автомобильное движение по мосту было перекрыто еще до аварии. На месте ЧП работают правоохранители и спасители. Их работа осложняется тем, что начался сильный шторм.
Several people were killed in a train accident on a bridge in Denmark, police say https://t.co/2PAK9iuyGK— TIME (@TIME) 2 января 2019 г.
Six killed in train accident on bridge in Denmark https://t.co/ksKRUuCUgd pic.twitter.com/gdYYf8LtgP— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 2 января 2019 г.
Denmark train crash: Six dead after accident on bridge in 'severe storm' - https://t.co/R3wghkLo1T - LIKE & RETWEET pic.twitter.com/qKffZOjKnc— DailyNewsOnline365 (@DNO365) 2 января 2019 г.
Major train accident this morning on the Great Belt Bridge in Denmark during the storm Alfrida with strong winds from the north.https://t.co/hRKi2nT61Y pic.twitter.com/Z43UzARy21— Safepark (@ConsultSafepark) 2 января 2019 г.
via @PerilofAfrica Deadly train collision closes Denmark's Great Belt Bridge https://t.co/n6dU7dIjjH pic.twitter.com/2hQsUOYV5B— MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) 2 января 2019 г.
Flere personer er dræbt i en togulykke på Storebæltsbroen, oplyser Fyns Politi. https://t.co/XScxBnnflS— DR Nyheder Breaking (@DRBreaking) 2 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Сербии 21 декабря поезд протаранил школьный автобус на железнодорожном переезде Дони-Меджурово у города Ниш. После столкновения от сильного удара вагон сошел с рельсов. В результате аварии погибло пять человек. Трое, среди которых был ребенок, скончались на месте аварии, еще двое пострадавших — в больнице.
13 декабря в Анкаре во время движения два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб, семь человек погибли. Ранения получили не менее 43 человек.