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В Дании произошло крушение поезда: много жертв

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В Дании произошла масштабная авария с поездом, в результате которой шесть человек погибли и еще 16 получили травмы.

Катастрофа случилась утром 2 января на железнодорожном мосту Большой Бельт, который сообщает материковую часть Бельгии с островом Фюн, сообщает NEWSru.

Как рассказала местная полиция, пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена, когда в окно одного из его вагонов, в котором было около 130 человек, влетела часть обшивки другого поезда. После этого машинист решил резко затормозить. На снимках пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения.

Авария поезда в Дании

Авария поезда в Дании

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Авария поезда в Дании

Авария поезда в Дании

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Под Харьковом поезд снес фуру на полном ходу: опубликованы первые фото с места ЧП

Из-за сложных погодных условий автомобильное движение по мосту было перекрыто еще до аварии. На месте ЧП работают правоохранители и спасители. Их работа осложняется тем, что начался сильный шторм.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Сербии 21 декабря поезд протаранил школьный автобус на железнодорожном переезде Дони-Меджурово у города Ниш. После столкновения от сильного удара вагон сошел с рельсов. В результате аварии погибло пять человек. Трое, среди которых был ребенок, скончались на месте аварии, еще двое пострадавших — в больнице.

  • 13 декабря в Анкаре во время движения два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб, семь человек погибли. Ранения получили не менее 43 человек.

Место
Дания
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