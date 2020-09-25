В Дании нашли истоки российского фейка о "балагане для зоофилов"

Фейки о Дании, озвученные депутатом нелегитимной Госдумы России Алексеем Журавлевым, вызваны активной реакцией этой страны на ситуацию в Беларуси.

Как пишет датское издание DR, такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований (DIIS) Флемминг Сплидсбуэль.

"Это может быть связано с тем, что сейчас разыгрываются конфликты, в которые вмешивается Дания. Она оказывает давление на ЕС, пытаясь добиться санкций против Беларуси, а также не дать России вмешаться", – заявил он.

Напомним, Алексей Журавлев в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" выступил с фейком о том, что в Дании якобы открылось специальное заведение для зоофилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У них первый порнобалаган открылся для зоофилов! Вы представляете?! Для зоофилов в Дании, официально работает! Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать!" – возмутился одиозный российский депутат.

Также в "60 минутах" шла речь о телепрограмме в Дании, где детям 10-13 лет показали нескольких обнаженных взрослых и предложили задавать им любые вопросы, какие у них возникнут. Журавлев назвал передачу "изнасилованием психики детей".

Кроме того, депутат Госдумы обвинил министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода в изнасиловании 15-летней девочки. На прошлой неделе Кофод еще раз извинился за то, что в 2008 году занимался сексом с 15-летней.

"Датский политик насилует 15-летнего ребенка, а потом извиняется, и ничего. Вообще ничего", – возмутился Журавлев.

Йеппе Кофоду не предъявлялось обвинение в изнасиловании, и ему не выносили приговор в суде.

"Всем известно, что российская сторона распространяет дезинформацию о том, что происходит в Дании и других странах. Министерству иностранных дел нечего добавить к данным конкретным высказываниям", – говорится в комментарии МИД на слова депутата РФ.

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