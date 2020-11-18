В Дании министр ушел в отставку после уничтожения зараженных COVID-19 миллионов норок

В Дании 18 ноября отчитались об уничтожении всех норок, которые были заражены коронавирусом. В этот же день министр сельского хозяйства объявил о своей отставке.

Как сообщает Управление ветеринарии и продовольствия, были убиты животные на 284 фермах. Также подозревают, что они заражены еще на 25.

Проверка ферм на наличие инфекции продолжается.

В то же время 18 ноября министр сельского хозяйства, продовольствия и рыболовства Моген Енсен объявил о своей отставке.

Его раскритиковали за решение уничтожить норок, потому что для этого не было законных оснований.

Чиновник заявил об ошибке и извинился: "Я извинялся раньше и прошу прощения сейчас, я ответственен за то, что произошло".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания, которая является крупнейшим в мире производителем норки, в ноябре объявила о планах уничтожить более 15 млн животных.

На такой шаг в стране решили пойти из-за опасений, что мутация COVID-19, передаваемая от грызуна к человеку, может поставить под угрозу будущие вакцины.

В то же время Всемирная организация здравоохранения обнародовала план по расследованию причин пандемии COVID-19. В частности, специалисты изучат заболеваемость среди животных, в том числе и норок.