В Cirque du Soleil разбился акробат на глазах у зрителей: жуткое видео

В США акробат Янн Арно, проработавший в Cirque du Soleil 15 лет, упал с высоты во время выступления и скончался в больнице.

Видео с места ЧП, на котором акробату пытаются оказать помощь, было опубликовано на канале WFLA. Сообщается, что Арно сорвался с высоты, упав на сцену во время шоу VOLTA прямо на глазах у зрителей.

Акробат считался одним из самых опытных артистов цирка. Случай стал третьим смертельным за вермя существования цирка.

В июне 2013 года акробатка Сара Гийо-Гийяр упала в оркестровую яму во время выступления и умерла в автомобиле скорой. Также разбилась Лиза Скиннер, упав с высоты.

Как сообщал "Обозреватель", жуткое падение акробата из под купола цирка в России попало на видео.