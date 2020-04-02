В Чили правоохранители жестко задержали на рынке больную коронавирусом женщину, которая сбежала из больницы.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом сообщает Ruptly, соответствующее видео также было опубликовано в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Как видно на ролике, в погоню за беглянкой отправились до десяти силовиков, некоторые из них были с дубинками. При этом женщина пыталась отвлечь их, обливая водой, но в результате не смогла убежать – ее загнали "в угол" и сковали в наручники.
В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке
ruptly.tv
Отмечается, что теперь сам рынок и прилегающие к нему территории закрыли для проведения санитарной обработки.
Известно, что на данный момент в Чили зарегистрировано более 3000 случаев заражения COVID-19, 16 человек погибли.
В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке
ruptly.tv
В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке
ruptly.tv
В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке
ruptly.tv
Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе (оккупированный Россией Крым) девушка с подозрением на коронавирус COVID-2019 Екатерина Р. сбежала из больницы. Ее объявили в розыск.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.