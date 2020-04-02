В Чили правоохранители жестко задержали на рынке больную коронавирусом женщину, которая сбежала из больницы.

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Об этом сообщает Ruptly, соответствующее видео также было опубликовано в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как видно на ролике, в погоню за беглянкой отправились до десяти силовиков, некоторые из них были с дубинками. При этом женщина пыталась отвлечь их, обливая водой, но в результате не смогла убежать – ее загнали "в угол" и сковали в наручники.

В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке ruptly.tv

Отмечается, что теперь сам рынок и прилегающие к нему территории закрыли для проведения санитарной обработки.

Известно, что на данный момент в Чили зарегистрировано более 3000 случаев заражения COVID-19, 16 человек погибли.

В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке ruptly.tv

В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке ruptly.tv

В Чили сбежавшую из больницы женщину с коронавирусом задержали на рынке ruptly.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе (оккупированный Россией Крым) девушка с подозрением на коронавирус COVID-2019 Екатерина Р. сбежала из больницы. Ее объявили в розыск.

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