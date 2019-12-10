В Чили разбился самолет с десятками людей на борту

В Чили разбился военный самолет, на борту которого находились 38 человек. Из них 17 были военными и 21 гражданскими.

Об этом сообщает РБК. Самолет направлялся в Антарктиду, но в пути перестал выходить на связь. Произошло это приблизительно через час после вылета с аэродрома в городе Пунта-Аренас.

Самолет направлялся на антарктическую базу, он перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, который снабжает одну из баз. Спасатели ведут поиск выживших на месте крушения воздушного судна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде рухнул самолет с двумя семьями на борту, погибли дети.

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