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10 декабря • обновлено в 07:31
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В Чили разбился самолет с десятками людей на борту

1.1т
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В Чили разбился военный самолет, на борту которого находились 38 человек. Из них 17 были военными и 21 гражданскими.

Об этом сообщает РБК. Самолет направлялся в Антарктиду, но в пути перестал выходить на связь. Произошло это приблизительно через час после вылета с аэродрома в городе Пунта-Аренас.

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Самолет направлялся на антарктическую базу, он перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, который снабжает одну из баз. Спасатели ведут поиск выживших на месте крушения воздушного судна.

В Чили разбился самолет с десятками людей на борту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде рухнул самолет с двумя семьями на борту, погибли дети.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Чили
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