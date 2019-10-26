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26 октября • обновлено в 14:29
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В Чили более миллиона человек устроили масштабные протесты: есть погибшие. Фото и видео

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В Сантьяго больше миллиона человек вышли на протестные митинг, требуя отставки президента Чили Себастьяна Пиньера.

Как сообщает AFP, протесты начались после повышения цены проезда в метро. В знак протеста студенты устроили акцию в виде "прыжков через турникеты".

Позже в ходе протестов участники акций выступили против социально-экономического строя, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования в стране.

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В результате массовых беспорядков президент объявил чрезвычайное положение. На улицы столицы вышли военные, чтобы патрулировать город. Центральную магистраль перекрыли танки, чтобы не допустить новых столкновений.

В результате пожара в одном из супермаркетов Сантьяго ранее два человека погибли на месте, еще один пострадавший умер от ожогов в больнице.

Отметим, что в Сантьяго часы пик цена проездных билетов достигает 830 чилийских песо (примерно 29 гривен 25 копеек, вместо прежней цены 1 доллар 13 центов, примерно 28 гривен 25 копеек). Зарплата многих чилийцев не достигает и 770 долларов в месяц (больше 19 тысяч гривен).

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Протесты в Чили

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Барселоны сотни человек вышли на очередную акцию протеста у здания Национальной полиции Каталонии.

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Место
Чили Сантьяго
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Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Слава Чили ,героям слава
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