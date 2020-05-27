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28 мая • обновлено в 01:19
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В Чили 111-летняя бабушка поборола коронавирус. Фото

1.6т
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В Чили 111-летняя бабушка поборола COVID-19. Хуанита Суньига стала самым пожилым человеком в стране, вылечившимся от коронавируса.

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Хуанита с 2014 года проживает в доме престарелых Hogar Italiano в коммуне Нуньоа в провинции Сантьяго, сообщил телеканал 24Horas. Она попала туда после смерти сестры.

В Чили 111-летняя женщина поборола COVID-19

В Чили 111-летняя женщина поборола COVID-19

Коллаж

Вспышка в этом доме-интернате была зафиксирована 10 апреля. Позитивный тест на COVID-19 Хуанита получила 12 апреля.

Хуанита Суньига

Хуанита Суньига

24Horas

Еще до COVID-19 у Хуаниты были респираторные проблемы. После результатов анализов женщину перевели в изолятор, где ее несколько недель содержали под наблюдением.

Коронавирус протекал у пациентки бессимптомно, однако она пережила несколько приступов лихорадки, что, по оценкам врачей, помогло побороть болезнь.

В июле этого года бабушке исполнится 112 лет.

Хуанита Суньига

Хуанита Суньига

meganoticias.cl

Хуанита Суньига

Хуанита Суньига

Скриншот

Добавим: в Чили зарегистрировано более 82 тыс. случаев коронавируса, среди которых 841 летальный.

Данные на 27 мая

Данные на 27 мая

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Молдове за сутки выявили 232 новых случая COVID-19, что является одним из самых высоких показателей с начала эпидемии (больше было только 13 мая – 252).

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Чили
Теги
фотографии болезнь инфекция вирус
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