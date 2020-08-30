В Чикаго устроили стрельбу по посетителям кафе: есть погибший и раненые

В США в Чикаго неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.

Об этом сообщил NBCChicago. О стрельбе сообщили в полицию 30 августа около 14:00.

Инцидент произошел возле кафе-блинной Lumes Pancake House. Пострадавшие посетители находились на летней площадке под навесом заведения. Неизвестный на внедорожнике белого цвета подъехал к кафе и открыл огонь.

По данным полицейского управления Чикаго, погибший мужчина был предполагаемой целью стрельбы.

Пожарная служба Чикаго подтвердила, что три человека были доставлены в медицинский центр Advocate Christ в тяжелом или критическом состоянии.

Сообщается, что состояние одного человека оценивается от умеренного до тяжелого, и он был доставлен в больницу Mary Hospital в Эвергрин-парке. Еще один пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

По словам Тома Ахерна, заместителя директора по связям с общественностью Департамента полиции Чикаго, к 14:39 на место происшествия прибыли детективы.

В полиции сообщили о шести пострадавших, один из которых умер. Twitter Tom Ahern

Происшествие произошло возле кафе-блинной Lumes Pancake House. Google

Один из местных жителей Уил Ли в Twitter сообщил, что, по словам повара кафе, прозвучало около сорока выстрелов.

Повар кафе услышал сорок выстрелов. Twitter Will Lee

Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестный открыл стрельбу в одном из общежитий Техасского университета A&M в США, в результате чего, по предварительным данным, погибли 2 человека.