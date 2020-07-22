В Чикаго произошла массовая перестрелка на похоронах: много пострадавших

В Чикаго произошла массовая перестрелка на похоронах. grandnews.ru

В американском городе Чикаго (штат Иллинойс) неизвестный открыл огонь из машины по участникам похорон, которые начали стрелять в ответ.

В результате перестрелки пострадали 14 человек, их госпитализировали в больницы города. Об их состоянии пока ничего неизвестно, сообщает телеканал NBC Chicago.

По словам представителя полиции Эрика Картера, неизвестный в черном автомобиле открыл стрельбу по людям, присутствующих на похоронах. Они открыли ответный огонь. На месте происшествия обнаружили минимум 60 гильз.

Один подозреваемый в причастности к перестрелке был задержан правоохранителями.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в американском городе Пеория произошла драка с участием 200 человек, которая переросла в стрельбу.